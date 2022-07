Deze week vaart eerste graanschip Odesa uit

Odesa

Afgelopen vrijdag sloten Oekraïne en Rusland een deal met Turkije en de Verenigde Naties om de export van graan via de Zwarte Zee te hervatten. Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov zal de haven van Tsjornomorsk binnen 24 uur klaar zijn om de deal uit te voeren. Volgens Koebrakov zou er geen grens zijn aan de hoeveelheid graan die uitgevoerd wordt.

Enkele uren nadat de partijen de overeenkomst sloten, volgde een Russische raketaanval op de haven van Odesa. Daardoor was onzeker of de deal nog wel uitgevoerd kon worden. Moskou verzekerde dat de raketten slechts militaire doelen troffen en dat de aanval het uitvaren van de graanschepen niet verhindert.

Om de havens voor te bereiden op de export, zouden onder meer zeemijnen verwijderd moeten worden. Omdat in Oekraïense havens zeker 20 miljoen ton graan ligt te wachten op verscheping, zou de uitvoer daarvan de wereldwijde voedseltekorten en stijgende prijzen tegen kunnen gaan.

De Russische raketaanval van zaterdag heeft volgens Rusland geen invloed op de graandeal die met Oekraïne is gesloten. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat de aanval gericht was op militaire doelen en op geen enkele manier verbonden is met de infrastructuur die wordt gebruikt voor de export van graan.

De raketten raakten de haven van Odesa zaterdag kort nadat Rusland en Oekraïne tot een overeenkomst waren gekomen met Turkije en de Verenigde Naties om de uitvoer van graan via de Zwarte Zee te hervatten. Volgens Oekraïne is de infrastructuur van de haven beschadigd.