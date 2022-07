Staat de wereld dit jaar erger in brand?

Amersfoort

Alaska

Een ongewone hoeveelheid blikseminslagen en een kurkdroog landschap zorgen in Alaska voor een razendsnelle verspreiding van branden. In Amerika’s grootste staat is dit jaar ruim 12.000 vierkante kilometer aan land in vlammen opgegaan. Qua omvang is dat vergelijkbaar met Groningen, Friesland en Drenthe samen.

Het zijn de grootste branden in Alaska sinds 2015. In de afgelopen eeuw werd zes keer eerder zo’n gebied in de as gelegd, blijkt uit gegevens van de overheidsinstantie Alaska Division of Forestry.

De menselijke tol blijft vooralsnog beperkt. Een helikopterpiloot kwam om toen zijn toestel neerstortte. Evacuaties zijn vanwege de lage bevolkingsd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .