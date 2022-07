Myanmar schokt de wereld met eerste executies in ruim dertig jaar

De junta in Myanmar schuwt ook het uiterste middel niet meer om zijn tegenstanders tot zwijgen te brengen. Voor het eerst in meer dan dertig jaar zijn vier terdoodveroordeelden daadwerkelijk geëxecuteerd. Het gaat om twee vooraanstaande politieke figuren en twee strijders.

(beeld afp / Soe Than Win)

Kyaw Min Yu en zijn vrouw Ni Lar Thein vierden op 13 januari 2012 nog feest nadat ze waren vrijgelaten uit de gevangenis. Nu is Kyaw Min Yu geëxecuteerd. (beeld afp / Soe Than Win)

Naypyidaw

De militairen negeerden pleidooien voor gratie uit de hele wereld, en reageren nu evenmin op de afschuw en woede over de dood van politici Kyaw Min Yu (‘Ko Jimmy’) en Phyo Zeya Thaw, en Hla Myo Aung en Aung Thura Zaw. De eerste twee waren veroordeeld onder de Antiterrorismewet, de twee anderen, over wie verder nauwelijks iets bekend is, voor moord op een informant van de militairen.

Met de executies zakt Myanmar opnieuw een beetje dieper weg in het geweld dat het land teistert sinds militairen op 1 februari 2021 de macht grepen en democratisch icoon Aung San Suu Kyi en haar medestanders gevangen zetten.

Phyo Zeya Thaw was het jongste parlementslid van Suu Kyi’s partij NLD en reisde met Aung San Suu Kyi mee als haar assistent, en K..

