Met de K-329 Belgorod heeft Rusland nu ‘het absolute nucleaire wapen’ in handen

Rusland neemt in rap tempo nieuwe nucleaire onderzeeërs in dienst, als onderdeel van Poetins modernisering van de strijdkrachten. Maar de K-329 Belgorod is een klasse apart en moet een kernwapen gaan dragen dat hele kustregio’s kan verwoesten.

Severodvinsk

‘Een absoluut wapen dat de dat de strategische strijdkrachten van Rusland unieke voorsprong geeft op de tegenstander.’ Zo introduceerde het Russische nieuwsplatform russian.rt.com de nieuwste nucleaire onderzeeër die deze maand in dienst is genomen, de K-329 Belgorod. Het is met een lengte van 184 meter niet alleen de langste onderzeeër ter wereld, maar ook de eerste die de ‘Poseidon’ nucleaire torpedo kan vervoeren en afvuren. Deze torpedo werd door de Russische president Poetin in 2018 al genoemd als een van de nieuwe, geavanceerde nucleaire wapens en zal volgens Moskou over unieke eigenschappen beschikken.

De torpedo heeft een nucleaire aandrijving, die zorgt voor een topsnelheid van ver boven de honderd kilometer per..

