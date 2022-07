Defensie-expert Peter Wijninga: ‘Rusland verslijt zijn troepen in hoog tempo’

Vijf maanden na de Russische inval in Oekraïne is nog veel onbeslist, maar Defensie-expert Peter Wijninga verwacht dat Russische troepen de hele Donbas-regio in het oosten van Oekraïne zullen veroveren, terwijl Oekraïne zich zal concentreren op het bevrijden van Cherson en het ontzetten van Charkov. Daarna is het wachten of het tot onderhandelingen komt.