Raketaanvallen op haven Odesa

Rusland heeft volgens het Oekraïense leger de haven van Odesa zaterdag met raketten bestookt. De gemelde aanval volgde een dag na de deals die Rusland en Oekraïne met Turkije en de VN sloten over het hervatten van de graanuitvoer via Oekraïense havens aan de Zwarte Zee.

Odesa

Volgens het leger zijn er vier kruisraketten afgevuurd op de haven. Twee daarvan zouden ‘haveninfrastructuur’ hebben geraakt, stellen een lokale overheidsfunctionaris en een Oekraïense legereenheid op Telegram. De twee andere raketten zijn volgens het leger neergehaald. Moskou ontkende Odesa onder vuur te hebben genomen, stelt de Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar. ‘De Russen hebben ons verteld dat ze niets te maken hebben met deze aanval en dat ze de kwestie heel goed zullen bekijken.’

De Oekraïense regering zegt in een reactie dat president Vladimir Poetin met de aanval op Odesa ‘in het gezicht spuugt’ van de Verenigde Naties en Turkije, waarmee Kiev en Moskou vrijdag hun graandeal sloten. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VN en Turkije op ervoor te zorgen dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Akar beloofde dat Ankara ‘aan de overeengekomen verplichtingen zal blijven voldoen’.

Afgesproken is dat Rusland en Oekraïne de export van graan doorlaten. Odesa is daarvoor een cruciale haven. Rusland en Oekraïne zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de tarwe-export in de wereld. De Oekraïense minister van Infrastructuur liet weten dat de aangerichte schade geen gevolgen heeft voor de hervatting van de uitvoer van agrarische producten.

VN-baas António Guterres, die vrijdag in Istanbul aanwezig was bij de ondertekening van het akkoord, veroordeelde de raketaanval ten scherpste. Volgens Guterres is het graan hard nodig om wereldwijde voedseltekorten te lijf te gaan.

Ook minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) veroordeelt de vermeende raketaanval op de haven van de Oekraïense stad Odesa. ‘Schandalig en onaanvaardbaar: een raketaanval op de zeehaven van Odesa, slechts een dag na ondertekening van de overeenkomst in Istanbul’, schrijft hij op Twitter. Volgens Hoekstra moet Rusland ter verantwoording worden geroepen.