De problemen in het onderwijs van Oeganda zijn niet makkelijk op te lossen: ‘Docenten hebben het zwaar’

Armoede, honger, klimaat: de wereld moet er in 2030 op tal van gebieden beter voor staan, zo is in 2015 in VN-verband afgesproken. We zijn nu halverwege: zijn we op de goede weg? Vandaag deel 4: kwaliteitsonderwijs.

Een leerling in een klaslokaal in Kampala (Oeganda). Na corona is de onderwijssituatie in het land verslechterd.

Haar grootste zorg is de zware last die docenten dragen. Marit Blaak is werkzaam in Oeganda, als adviseur voor onderwijsorganisatie VVOB. ‘Vooral de docenten hebben het zwaar, iedereen kijkt naar hen; zij moeten het anders doen, verbeteren, de kwaliteit waarborgen.’

Ze ervaren een overweldigende werkdruk volgens Blaak, maar moeten het doen met geringe middelen en ondersteuning vanuit de overheid. ‘Slechte ondersteuning zorgt voor mindere kwaliteit, en opgeteld betekent dat een terugval wat het onderwijs betreft.’

Blaak reflecteert hier op het vierde doel dat volgens de Verenigde Naties (VN) in 2030 behaald moet zijn: de verbetering van kwaliteit in het onderwijs. De doelstelling is breed geformuleerd en kent veel subdoelstellin..

