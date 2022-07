WHO roept apenpokken uit tot internationaal gevaar volksgezondheid

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft de apenpokken uitgeroepen tot ‘een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Genève

De recente uitbraak van het apenpokkenvirus buiten de streken waar het normaal in Afrika voorkomt, is volgens de WHO nu een internationaal risico. Het gaat vooral om Europa waar het risico op besmetting volgens de WHO-chef groter is dan elders. Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Het virus treft vooral mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Iedereen kan het oplopen.