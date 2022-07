Mayday voor vleugellamme SLM, weinig vertrouwen in miraculeuze redding

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) annuleerde eerder deze maand tijdelijk haar vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam. Dat gebeurde vanwege ‘operationele redenen’, zei de vliegmaatschappij in een verklaring. De werkelijke reden is dat de noodlijdende maatschappij niet in staat was de gehuurde toestellen vooraf te betalen. Minstens 2.600 passagiers in Nederland en Suriname zagen hun reis in het water vallen en moesten op zoek naar een vaak peperduur alternatief.