Kerkdeuren in Iran staan even op een kier

Ruim vier jaar geleden maakte nieuwsfotograaf Sina Rad een reportage in een Iraanse kerk. Zijn foto’s mocht hij niet publiceren. Inmiddels woont hij in Nederland en vertelt over zijn ervaringen.

De Armeens-apostolische kathedraal in Teheran is door vluchtelingen op eigen kosten gebouwd. (beeld Sina Motamed Rad)

Teheran, 30 december 2017. Een uur voor middernacht stap ik een van de grootste kerken van de Iraanse hoofdstad binnen om een fotoreportage te maken. Hier, in de Saint Sarki-kathedraal, gaan gelovigen samen het christelijke nieuwjaar vieren.

Maar je komt er niet zomaar in. Een maand lang correspondeerde ik met de autoriteiten, want de islamitische mediawetgeving is op dit punt uiterst streng. Uiteindelijk lukte het de vergunning te krijgen. Voor het eerst betreed ik als nieuwsfotograaf het terrein van een kathedraal.

Binnen heerst een vreemde sfeer, met mensen die praten in een niet-Perzisch dialect. Het is alsof ik in een volstrekt ander land ben aanbeland, met bijzondere geuren en talen. Op de binnenplaats valt mijn oog op een monu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .