Zit de westerse democratie in een fundamentele crisis?

Dit wordt een zomerreces voor de Tweede Kamer als weinig anderen. Want de Kamerleden laten zo’n uitgebreide reeks crises achter, dat de vraag opkomt of dit land nog wel regeerbaar is. Die permanente crisisituatie lijkt wel het nieuwe ‘normaal’ voor westerse landen. In de VS, de grootste westerse democratie, vindt inmiddels een meerderheid dat dit stelsel aan herziening toe is.