Diplomatieke doorbraak in Oekraïne-oorlog: Kyiv en Moskou waarborgen graanexport

Voor het eerst leidt diplomatie ergens toe in de Oekraïne-oorlog. Dankzij bemiddeling van Turkije en de VN hebben Rusland en Oekraïne een akkoord gesloten over het hervatten van de graanexporten.

Oekraïne en Rusland hebben, elk voor zich, met de VN akkoorden gesloten over het hervatten van de graanexport via de Zwarte Zee. De documenten werden vrijdagmiddag in Istanbul ondertekend door VN-secretaris-generaal António Guterres en vertegenwoordigers van beide landen. Ook de Turkse president Erdogan woonde de ondertekening bij. Guterres sprak van ‘een baken van hoop’.

Turkije bemiddelde bij het tot stand komen van het akkoord en speelt een belangrijke rol bij de uitvoering ervan. Zo moet het de schepen inspecteren die naar Oekraïne varen, om tegemoet te komen aan de Russische vrees dat er wapens naar Oekraïne worden gesmokkeld.

Ook moet de Turkse marine de veiligheid garanderen van de vaarroute tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Z..

