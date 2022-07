Vroegtijdige bevallingen in Oekraïense stad Slavjansk door oorlogsstress

Terwijl de Oost-Oekraïense stad Slavjansk wordt bestookt door de Russen, bevallen vrouwen in de kraamkliniek. Gynaecoloog Lydia peinst er niet over om te vertrekken. ‘Het is mijn verantwoordelijkheid om te blijven.’

Slavjansk

Anastasia Voytenki (33) ligt met haar hoofd gekeerd naar de spierwitte muur in de kraamkliniek van het ziekenhuis van Slavjansk. Ze strijkt met haar pink over de piepkleine wangetjes van haar pasgeboren zoon Artium, die in een slobpakje en met een lichtgeel mutsje op zijn hoofdje ligt te slapen. Met de dag verandert Slavjansk meer en meer in een spookstad, en echoot het inkomende vuur luider door de lege straten. Maar in de smalle kamer van Voytenki heerst kalmte en rust.

‘Deze oorlog is beangstigender dan de vorige.’

Artium is niet Voytenki’s eerste baby die tijdens de oorlog geboren wordt. ‘Toen de Russische separatisten in 2014 Slavjansk en mijn dorp Cherkavska overnamen, werd mijn tweede zoon geboren’, vertelt de jonge ..

