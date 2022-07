Door Belgisch ‘duivelspact’ met Iran is nu iedere Europeaan in Iran vogelvrij

Iran gebruikt gevangengenomen Europese burgers als drukmiddel om Iraanse terroristen in Europa vrij te krijgen.

Brussel

‘Vreselijk dit. De dag dat de ayatollahs nog eens toeslaan, zal ik aan deze stemming herinneren.’ Zo reageerde het Belgische parlementslid Theo Francken op de goedkeuring door zijn parlement van een akkoord met Iran over de uitruil van gevangenen. Francken verwoordt de angst die veel tegenstanders hebben: de wetenschap dat ze gevangenen kunnen ruilen kan ervoor zorgen dat de Iraanse ayatollahs meer terreuroperaties in Europa gaan uitvoeren – en Europese burgers in Iran op valse beschuldigingen oppakken en in de gevangenis zetten als ruilmiddel. Zowel in België als in het buitenland is daarom tegen dit akkoord geprotesteerd.

I..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .