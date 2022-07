‘Zijn principes te koop? Dan overleeft Europa het gevecht tussen democratie en autocratie niet’

Dertig jaar lang zag hij als directeur van Human Rights Watch hoe mensenrechten keer op keer werden geschonden. Maar werd hij er ooit moedeloos van? Nee, zegt Kenneth Roth. Deze zomer gaat hij met pensioen. Hij waarschuwt: ‘Geloofsvervolging is altijd onderdeel van bredere onderdrukking.’

Kenneth Roth: 'De beste verdediging van religieuze vrijheden is: een verbinding leggen met andere rechten die worden geschonden. Religieuze onderdrukking is altijd onderdeel van een bredere repressie.'

Genève

Drie decennia lang zag Kenneth Roth dag in dag uit hoe mensenrechten wereldwijd werden geschonden. Maar nooit werd hij pessimistisch, want hij zag ook dat burgers zich er nooit bij neerleggen: ‘Overal gaan mensen de straat op voor hun democratische rechten, ook wanneer zij het risico lopen om opgepakt of zelfs neergeschoten te worden.’

De drang naar gerechtigheid is enorm, wil Roth er maar mee zeggen. ‘In Sri Lanka is de president deze zomer weggestuurd na een volksopstand: Gotabaya Rajapaksa kwam uiteindelijk niet weg met zijn oorlogsmisdaden en corruptie.’

‘Sluit de ogen niet voor toenemende Russische repressie.’

Natuurlijk, regeringen kunnen keihard optreden, erkent Roth. ‘Maar daarmee tonen ze vooral één ding aan: dat ze geï..

