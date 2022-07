Rusland belooft gouden bergen aan soldaten. Het slagveld trekt vooral arme Russen

Moskou

Meer dan vijfduizend kilometer van huis stierf de 31-jarige Russische soldaat Stephan Oseyev. ‘Hij was geen vechter, maar hij had geen keus’, zegt Oseyev’s moeder tegen Radio Free Europe. ‘Ik kon hem geen goede opleiding geven. Hij moest het leger wel in.’ Oseyev sneuvelde in maart dit jaar tijdens de oorlog in Oekraïne. Hij kwam uit Boerjatië, een arme regio in Siberië. Zijn lot staat niet op zichzelf: veel Boerjatische soldaten zijn inmiddels in Oekraïne om het leven gekomen.

En niet alleen uit Boerjatië, ook uit andere arme Russische regio’s sneuvelen relatief veel soldaten. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de gemiddelde inkomenscijfers per Russische regio en de gebieden waar de meeste Russische gesneuvelden vandaan komen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .