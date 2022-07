‘Vrouwen verdwijnen langzaam uit het Afghaanse straatbeeld als we niks doen’

Sinds de inname van Afghanistan door de Taliban gaat het snel bergafwaarts met de rechten van vrouwen en meisjes in het land. Het Westen staat erbij en kijkt ernaar, ziet Asuntha Charles, landendirecteur Afghanistan bij World Vision. ‘Een complete generatie dreigt verloren te gaan – dit is hét moment om achter de bevolking te gaan staan.’

Een tragische scène in een kamp voor binnenlandse vluchtelingen maakte voor Asuntha Charles eens te meer duidelijk hoe weinig de levens van vrouwen en meisjes in Afghanistan waard zijn.

‘Op bezoek bij een familie bleek dat de vader had besloten een van de kinderen te verkopen om de rest van het gezin te kunnen voeden’, vertelt Charles, die in Afghanistan werkzaam is als landendirecteur voor de christelijke ontwikkelingsorganisatie World Vision. ‘Een andere man kwam zijn dochter, een meisje van nog geen tien jaar oud, ophalen. Haar moeder stond erbij, totaal in paniek. Ze schreeuwde en huilde dat ze haar kind niet wilde verlaten, zelfs als het betekende dat ze zou sterven van de honger.’

Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .