Mike Pence neemt het nu regelrecht op tegen zijn oude baas Donald Trump

De voormalige vicepresident Mike Pence houdt op dezelfde dagen als Donald Trump speeches in Arizona en Washington. Vrijdag wordt de eerste een ‘split-screen campagne’ met twee totaal verschillende boodschappen.

Mike Pence en Brian Kemp tijdens de verkiezingen in Georgia, waarin Kemp Trumps kandidaat favoriet verpletterend versloeg.

Washington

Waar Donald Trump is, is ook Mike Pence. Dat lijkt weer het beeld te worden van de twee – maar dan met Pence in een totaal nieuwe rol. Hij neemt het regelrecht op tegen Trump en diens kandidaten.

Trump blijft Pence het kwalijk nemen dat deze de uitslag van de verkiezingen en daarmee de overwinning van Joe Biden heeft bevestigd. De hoorzittingen van de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden hebben de afgelopen weken aangetoond, hoe Trump zijn vicepresident intens onder druk zette om de verkiezingsuitslagen ongeldig te verklaren en hoe woedend hij was toen deze dit principieel weigerde.

Drie uur lang reageerde Trump op 6 januari 2021 ook niet op de bestorming van het Capitool en de oproepen ‘Hang Mike Pence..

