Italië gaat weer naar de stembus na de val van Draghi

Rome

De ontbinding van de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden was een resultaat van het demissionair worden van het kabinet-Draghi. Dat was in februari vorig jaar van start gegaan als een nationaal kabinet; alleen de extreemrechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) mochten niet meedoen. De brede coalitie was noodzakelijk om de problemen waarmee Italië worstelt, het hoofd te kunnen bieden; corona, werkloosheid, inflatie en staatsschuld. Italië moest honderden hervormingswetten invoeren om aanspraak te kunnen blijven maken op de ongeveer 200 miljard euro grote steunpakketten van de Europese Unie.

onmin tussen partijen

Draghi werd binnen een week in twee fasen afgedankt. Drie partijen van zi..

