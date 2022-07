Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van oorlogsgeweld bij kerncentrale

Kyiv - Moskou

De kerncentrale bij de rivier de Dnipro is de grootste van Europa en werd in de tweede week van de invasie al ingenomen door de Russen. Het is een van de Oekraïense kerncentrales waarover het internationale atoomagentschap IAEA zijn zorgen uitte vanwege de oorlog. Een andere grote kerncentrale, bij Tsjernobyl, werd ook enige tijd bezet door het Russische leger.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de Russische beschuldiging dat het nucleaire complex het doelwit was van een aanval met kamikazedrones. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou werden twee drones ingezet. Een daarvan zou zijn neergehaald bij het naderen van het terrein. Rusland zegt dat de kerncentrale niet is beschadigd. Een deel van de regio in het zuidoos..

