De beste schaker ter wereld heeft er geen zin meer in: Carlsen weigert zijn titel te verdedigen

Tien jaar lang alles winnen en dan niet meer meedoen omdat je ‘geen motivatie’ hebt. ‘s Werelds beste schaker, Magnus Carlsen, doet niet mee aan het wereldkampioenschap schaken in 2023. En dat terwijl hij de kans had om een van de langst zittende wereldkampioenen ooit te worden.

Magnus Carlsen in een wedstrijd tegen Jan Nepomnjasjtsjii tijdens het kampioenschap snelschaken in Warschau in 2021.

Oslo

Magnus Carlsen, sinds 2013 wereldkampioen schaken, is op dit moment met afstand de beste schaker van de wereld. Woensdag, op Internationale Schaakdag, maakte de Noor bekend dat hij geen zin heeft om het kampioenschap in 2023 te spelen. Dat deed hij in zijn podcast The Magnus Effect.

Carlsen hintte na het laatste wereldkampioenschap al erop dat het geen uitgemaakte zaak was dat hij zijn wereldtitel opnieuw zou verdedigen. ‘Voor de fans die ervan uitgaan dat ik er de volgende keer ook weer bij ben, is de kans op een teleurstelling groot.’

Desondanks noemt Hans Böhm, internationaal schaakmeester en expert in de denksport, de beslissing opmerkelijk. ‘Carlsen had goede kans een van de langst zittende wereldkampioenen te worden in de geschie..

