Criminele netwerken smokkelen wapens en munitie uit Oekraïne

Criminele netwerken smokkelen aanzienlijke hoeveelheden (militaire) wapens en munitie uit Oekraïne, hebben landen in de Europese Unie gemeld bij Europol. Dat blijkt uit een brief van de Europese politiedienst aan de Europese Unie waarover de Duitse zender SWR bericht.

De dienst kent meerdere gevallen van personen die Oekraïne probeerden te verlaten met vuurwapens en spreekt van georganiseerde wapensmokkel vanuit Oekraïne. Europol schrijft onder meer over de terroristische dreiging die dit kan betekenen voor de EU.

Een ander probleem is dat sommige Oekraïners die naar de EU zijn gevlucht wapens en munitie in het grensgebied hebben achtergelaten die ze in eigen land nodig hebben voor zelfverdediging. Er zijn al opslagplaatsen ontdekt en Europol vreest dat deze wapens en munitie in handen kunnen vallen van criminele bendes.

Daarnaast worden sommige Oekraïense vluchtelingen ervan verdacht vuurwapens stiekem mee te brengen om in de EU te verkopen. Er zouden taxiritten zijn afgerekend met vuurwapens.

Rusland beweerde begin deze maand dat sommige wapens die westerse landen naar Oekraïne hebben gestuurd op de zwarte markt in het Midden-Oosten zijn gesignaleerd. Moskou gaf daarvoor geen bewijs en Oekraïne heeft de aantijgingen ontkend.