Russische angst voor succesvol raketsysteem VS neemt toe: ‘Vernietig het met grote prioriteit’

De Russische angst voor het Himars-raketsysteem, het zwaarste Amerikaanse wapen op het Oekraïense slagveld, neemt toe. De dodelijke effectiviteit van het hightechwapen tegen het Russische leger, verhoogt de druk op de VS om meer te leveren.

Een Amerikaanse M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) tijdens de militaire oefening "African Lion" in het zuidoosten van Marokko.

Donbas

Na talloze video’s van Russische munitiedepots en opslagplaatsen die een voltreffer incasseren van een Himars-raket, kwam Defensie-minister Sergej Sjojgoe maandag in Moskou met een dringende oproep. ‘Vernietig, met grote prioriteit, de langeafstandsraketten en artillerie die door de Oekraïense troepen worden ingezet’, was het bevel van de minister aan een generaal wiens troepen in de Donbas vechten.

Het was voor het eerst dat zo’n hoge Rus impliciet erkent dat Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) een steeds groter gevaar vormen voor de Russische militaire operaties. Er gaat geen dag voorbij of op Twitter en Telegram verschijnen video’s waarop is te zien dat belangrijke Russische doelwitten worden getroffen door het gevaar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .