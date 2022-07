Plan: CO2 uit lucht halen met treinwagons

Het broeikasgas CO 2 uit de lucht halen kan in de toekomst veel goedkoper worden door installaties daarvoor op treinwagons te installeren, schrijven Canadese onderzoekers in een plan dat ze daartoe hebben ontwikkeld. Bijkomend voordeel van zulke rijdende installaties is dat ze niet zoveel weerstand zullen oproepen als vaste installaties die op het land worden gebouwd.

Toronto

‘Bijna iedereen wil de klimaatcrisis oplossen, maar niemand wil dat in zijn eigen achtertuin doen, stelt chemicus Geoffrey Ozin van de Universiteit van Toronto, een van de betrokken wetenschappers, in een verklaring. Hij voegt eraan toe dat voor installaties op treinwagons ook geen bouwvergunningen nodig zijn. De benodigde infrastructuur ligt er bovendien al, in de vorm van treinrails.

Het afvangen van koolstofdioxide (CO 2 ) staat nu nog in de kinderschoenen, maar er zijn wereldwijd tal van initiatieven om de techniek verder te helpen. In IJsland staat een fabriek van het bedrijf Climeworks, die het broeikasgas uit de lucht filtert en in de vorm van steen opslaat onder de grond. Dat is veilig, maar nog wel duur.

Een voordeel van het gebruik van rijdende treinen, is volgens de Canadese bedenkers van het rijdende CO 2 -afvangsysteem dat geen afzonderlijke ventilatoren nodig zijn om lucht aan te zuigen. In hun ontwerp worden de speciale wagons voorzien van grote luchtinlaten, waar de met CO 2 vervuilde lucht vanzelf door naar binnen stroomt als de trein rijdt. De benodigde energie die het systeem nog wel nodig heeft, kan bijvoorbeeld worden opgewekt met zonnepanelen aan de buitenkant van de wagon. Ook kan energie worden teruggewonnen wanneer de trein remt, opperen de onderzoekers. In elektrische en hybride auto’s is dit al jaren een beproefd concept.

De Canadezen hebben over hun concept gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Joule.