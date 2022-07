Premier Sri Lanka wordt president

Colombo

Het parlement van Sri Lanka heeft ex-premier Ranil Wickremesinghe tot president gekozen. Hij blijft in beginsel staatshoofd tot de verkiezingen in 2024. Wickremesinghe was premier toen president Gotabaya Rajapaksa afgelopen week tijdens massale protesten het land uit vluchtte en vervolgens ontslag nam. Hij werd toen waarnemend president en is nu door de parlementariërs als het nieuwe staatshoofd geïnstalleerd. De nieuwe president heeft opgeroepen eendrachtig samen te werken om het land uit de crisis te halen. De massale protesten die zich afgelopen week ook tegen Wickremesinghe richtten, worden gevoed door de ernstige economische crisis.