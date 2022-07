Na onstuimige politieke week dient Draghi weer zijn ontslag in

De Italiaanse premier Mario Draghi dient naar verwachting donderdag opnieuw zijn ontslag in, na een week van politiek drama die eindigde in een grotendeels geboycotte vertrouwensstemming. Vorige week drong de president bij Draghi aan op een laatste reddingspoging, maar die is woensdag mislukt.

De Italiaanse premier Mario Draghi was woensdag in het parlement tevergeefs op zoek naar draagvlak voor zijn positie.

Rome

‘Zijn jullie klaar om het vertrouwenspact te herstellen?’, donderde Mario Draghi woensdagochtend door de Italiaanse senaatszaal. Nee, bleek het antwoord van coalitiepartners Vijfsterrenbeweging, Lega en Forza Italia tien uur later te luiden, toen zij de vertrouwensstemming boycotten. Terwijl de stemming nog bezig was, verliet Draghi de zaal al. Naar verwachting dient hij donderdag voor de tweede keer in zes dagen tijd zijn ontslag in bij de president.

De stemming vormde het sluitstuk van een week politieke onzekerheid. De crisis verliep, zelfs naar de maatstaven van de Italiaanse politiek, waarin enige chaos nooit ontbreekt, extreem onvoorspelbaar. Het drama begon vorige week donderdag, toen de Vijfsterrenbeweging wegliep tijdens een ..

