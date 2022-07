Impulsieve Zelensky snoeit in zijn veiligheidsdienst door tientallen medewerkers de laan uit te sturen

President Volodymyr Zelensky haalt de bezem door het Oekraïense veiligheidsapparaat, naar eigen zeggen doordat resultaten achterblijven en er wordt geheuld met de Russen. Wat is er aan de hand?

Kiyv

Wie heeft Zelensky precies de laan uitgestuurd?

In een videoboodschap liet de Oekraïense president zondag weten het hoofd van de veiligheidsdienst, Ivan Bakanov, per direct te schorsen. Later deze week stuurde Zelensky nog eens tientallen medewerkers weg. Naast Bakanov werd nog een belangrijke naam op non-actief gezet: openbaar aanklager Iryna Venediktova.

Het parlement stemde in met het ontslag. Zelensky neemt deze beslissingen naar eigen zeggen doordat de resultaten achterblijven en er bewijzen zijn van corruptie en samenwerking met de Russen.

Waar bestaat die samenwerking dan uit?

Het zou onder meer gaan om het delen van informatie en het niet op tijd doorge..

