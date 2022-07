Geen witte man als premier. Wie zijn de twee kandidaten die strijden voor Brits premierschap?

Een klein legertje Conservatieve politici heeft elkaar bevochten om het stokje van de Britse premier Boris Johnson over te nemen. Na de stemmingsronde van woensdagavond zijn er nog twee over. Op 5 september bepalen partijleden wie van hen premier wordt. Wie zijn zij?

Liz Truss

De naam Liz Truss, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, werd in de aanloop naar de val van Johnson weinig genoemd als serieuze kandidaat voor het premierschap, niet in de laatste plaats vanwege Truss zelf. ‘De minister heeft geen leiderschapsambities, ze is toegewijd aan haar huidige rol’, zei haar woordvoerder enkele weken geleden.

Dat Truss van mening veranderde, is geen vreemde ontwikkeling. Ze groeide op in een gezin dat ze ‘linkser dan Labour’ noemde, werd vervolgens actief lid van de Liberal Democrats alvorens ze in 1996 overstapte naar de Conservatieven. Ze was fel tegen brexit gekant voordat het referendum plaatsvond. Maar toen bleek dat ze op het verkeerde paard gewed had, werd ze een gepassioneerd voorstander van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .