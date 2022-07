Vlammenzee doet eeuwenoude Franse bossen in rook opgaan. ‘Dit moet een kantelpunt zijn’

Al ruim een week raast een vlammenzee door de bossen bij La Teste de Buch, in Zuidwest-Frankrijk. Waarom deze ramp? In het zwaargetroffen dorp komt het hele scala aan duiding voorbij, van klimaatverandering tot ‘rookgordijn van de wereldelite’.

Een brandweerman in de pijnboombossen bij La Teste de Buch, die inmiddels voor ruim 80 procent in de as zijn gelegd.

La Teste de Buch

Eén week bleek genoeg om een eeuwenlange geschiedenis in rook te doen opgaan. En nog is het vuur dat sinds vorige week dinsdag het bos van La Teste de Buch teistert niet uitgeraasd. Al is van een bos nauwelijks meer sprake. Tweeduizend jaar lang strekten zich hier de pijnbomen uit, van het meer van Cazaux tot aan het beroemde Dune du Pyla, de hoogste duin van Europa. Intussen heeft het vuur ruim 80 procent van de groene long, die in totaal zo’n 3.800 hectare bestrijkt, tot as teruggebracht.

Onbedoeld is een minuscuul restje van dat bos achtergebleven op de auto van Alexis Delage. Een grauwe assluier ligt over zijn wagen, geparkeerd in het centrum van La Teste de Buch. Sinds donderdag heeft hij niet meer thuis geslapen. Sam..

