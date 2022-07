Cultureel erfgoed als stap op weg naar vrede tussen India en Pakistan. ‘We moeten daar samen zorg voor dragen’

In 1947 viel Brits-Indië uiteen in Pakistan en India. Vrede tussen de landen lijkt op regeringsniveau ver te zoeken. De jongere generatie promoot echter aan beide kanten van de grens hun gezamenlijke verleden.

Deze moskee uit de Mogol-tijd is aan het vergaan.

Islamabad

Historische foto’s en filmpjes uit een ongedeeld Brits-Indië. Die worden gedeeld op de Facebook-pagina India Pakistan Erfgoed Club. Waar vrede op regeringsniveau ver te zoeken is, doet de jongere generatie hier haar best Pakistanen (overwegend islamitisch) en Indiërs (overwegend hindoestaans) bij elkaar te brengen. De bloedige opdeling van Brits-Indië in Pakistan en India, deze augustus 75 jaar geleden, liet diepe, bijna ongeneesbare, wonden achter.

trots

Terwijl de politieke relaties tussen Delhi en Islamabad nog steeds op een historisch dieptepunt zitten, brengt Imran met zijn Indiase partner Rakesh Yadev (38) dagelijks Pakistanen en Indiërs bijeen. Iedereen m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .