Het laatste Armeense dorp in Turkije: ‘We kunnen ons geloof beoefenen en niemand valt ons lastig’

Vakifli is het laatste nog overgebleven Armeense dorp in Turkije. Bewoners vertellen trots over hun cultuur, maar het is de vraag hoe lang het dorp nog zal bestaan. ‘De jongeren trekken weg.’

Welkom in Vakifli, in vier talen. (beeld Ingrid Woudwijk)

Vakifli

Wie het dorpje Vakifli binnenrijdt, in de bergen van de Zuid-Turkse provincie Hatay, wordt in vier verschillende talen verwelkomd: Turks, Engels, Arabisch en, vooral bijzonder, in het Armeens. Op een pleintje naast de kerk zit Talin Kartun, bij een klein hutje dat dienst doet als winkel voor de producten die lokale vrouwen maken en verkopen. In het assortiment: verschillende smaken jam, olijfolie en naaiwerken van kant. Kartun vertelt trots over het vrouweninitiatief en hoeveel ze van het leven in het dorp houdt: ‘Er is geen andere plek zoals Vakifli.’

Als enige en laatste Armeense dorp in Turkije is Vakifli uniek en het kent een bijzondere geschiedenis. In 1915, ten tijde van de Armeense Genocide, kregen ongeveer 6.000 Armeniërs d..

