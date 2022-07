Poetin hernieuwt vriendschap met Iran en Turkije

Ankara

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich met zijn inval van Oekraïne persona non grata gemaakt in het Westen, maar is nog steeds welkom in andere delen van de wereld. Dinsdag werd hij op een rode loper ontvangen op het vliegveld van Teheran. Poetin ging er met name heen om voor het eerst sinds zijn invasie de hand te schudden van een NAVO-leider: die van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Voor Poetin is het van belang om de banden warm te houden met zijn resterende bondgenoten. Teheran is dan een logische bestemming. Rusland en Iran zijn allebei doelwit van westerse sancties, hebben overlappende belangen in Syrië en zien wel wat in militaire samenwerking. ‘Onze relatie is van een zeer diep, strategisch karakter’, zei..

