Uitweg uit door Russen omsingeld Novoluhansk. ‘We moeten gaan. Misschien is dit de laatste uitweg’

Stap voor stap schuift de frontlinie in het Oosten richting Bakhmut en Kramatorsk. De oorlogsmachine laat een spoor van angst en ravage achter, de achtergebleven dorpelingen zitten klem. Toch reizen Andre West (22) en Roma (21) iedere dag naar de hevig getroffen dorpen om bewoners een keuze te geven: blijven, of gaan?

Novoluhansk

‘Danya, kom naar boven! Er is een videoboodschap van je moeder’, roept Ira. In een portiek van een van de vele flatgebouwen in Novoluhansk verzamelen zich steeds meer mensen rondom de bestelbus van Roma (22) en Andre West (21), die al maanden lang bewoners uit gevaarlijk gebied proberen te evacueren. Danya, een blonde jongen met bolle wangen vol sproeten, holt verbaasd vanuit de donkere schuilkelder naar buiten. Roma geeft zijn telefoon aan Ira en haar kleinzoon Danya. ‘Hallo papa en mama, hier is je dochter. Ik ben veilig in Rusland, het gaat goed hier. Ik mis jullie ontzettend. Mijn lieve zoon Danya, ik weet dat je goed voor je grootouders zorgt. Maar evacueer, ik smeek het jullie.’

De bus van Andre en Roma zet geëvacueerde bewo..

