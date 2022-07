Wat had Biden voor ogen met zijn ‘rampzalige’ boks aan de Saudische kroonprins?

Net terug van zijn reis door het Midden-Oosten kreeg Biden te maken met bijtende kritiek op zijn ‘boks’ begroeting van de Saudische kroonprins. Maar Biden had daarbij vooral Rusland en China voor ogen.

Jeddah – Washington

Wie alleen de Amerikaanse media volgt, lijkt de reis van de Amerikaanse president Biden te zijn besloten met een absoluut debacle. Na zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse leider Abbas, vloog Biden rechtstreeks naar Saudi-Arabië om daar deel te nemen aan een conferentie met negen Arabische staten.

Ten minste, dat had Biden van tevoren gezegd. Een ontmoeting met de Arabische kroonprins Mohammed bin Salman (meestal kortweg MBS genoemd) was niet zijn eerste doel – al zou hij hem wellicht wel op die conferentie tegenkomen. Maar na één minuut op het vliegveld van Jeddah ging Biden in zijn limousine rechtstreeks naar het koninklijk paleis om daar met de Saudische leiders te overleggen – en de eerste die hem daar opwa..

