Hongaren de straat op vanwege ‘brute belastingverhoging’ door regering-Orbán

Vier keer meer belasting betalen en dat al per 1 september. Duizenden Hongaren zijn woedend over deze razendsnel ingevoerde maatregel. Vandaag gingen ze opnieuw de straat op. ‘Mensen nemen niet alles stilzwijgend van premier Orbán aan.’

De belangrijkste politieke tegenstander van de Hongaarse premier Viktor Orbán, Péter Márki-Zay, spreekt in Boedapest een grote groep demonstranten toe die zich keren tegen de belastingverhogingen van de regering.

Binnen 24 uur wijzigde het Hongaarse parlement, dat voor tweederde in handen is van regeringspartij Fidesz, vorige week maandag een populaire belastingregeling voor kleine bedrijven en zelfstandigen. Met deze zogeheten KATA-regeling betalen deze ondernemers met een jaarinkomen tot 29.000 euro maandelijks een vast bedrag aan belastingen. Zo’n 450.000 Hongaren, circa 10 procent van de beroepsbevolking, maken hiervan gebruik.

Hoewel de demonstranten wegen en bruggen in Boedapest blokkeerden, krijgen ze de de steun van burgemeester Gergely Karácsony. ‘Ik kan hun woede begrijpen’, schrijft de groen-linkse burgemeester van de Hongaarse hoofdstad op Facebook.

