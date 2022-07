Neonazi’s geblokkeerd in Mainz

Duizenden leden van mensenrechtenorganisaties, politieke organisaties, kerkgroepen en verschillende andere organisaties hebben zaterdag in de Duitse stad Mainz een geplande bijeenkomst van een neonazistische groepering geblokkeerd.

Mainz

Zo’n vijftig leden van de New Strong Party (NSP) wilden samenkomen en een mars houden in de stad, zo’n 50 kilometer ten westen van Frankfurt.

Volgens een woordvoerder van de politie werden ze tegengehouden door ongeveer 3000 mensen die wilden voorkomen dat de bijeenkomst kon plaatsvinden. De burgemeester van Mainz, Michael Ebling, hield op zijn beurt een bijeenkomst bij het treinstation, waar hij zich over de geplande mars beklaagde. ‘Ze zouden hun rugzakken moeten oppakken en aan hun reis terug naar huis moeten beginnen’, zei hij. Ebling benadrukte dat er in zijn stad geen ruimte is voor nazi’s.

Toen de deelnemers aan de mislukte mars doorhadden dat ze werden geblokkeerd, kwamen ze in aanvaring met de politie. Volgens de politie probeerden meerdere mensen agenten aan te vallen, waarop de politie pepperspray inzette. De lokale hulpdiensten hebben meerdere mensen met oogklachten behandeld.