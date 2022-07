Noord-Macedonië stemt voor compromisvoorstel

Skopje

Dat liet premier Dimitar Kovacevski zaterdag weten. Frankrijk heeft voorgesteld dat in de grondwet van Noord-Macedonië wordt vastgelegd dat de Bulgaarse minderheid in het land dezelfde rechten heeft en op dezelfde wijze wordt behandeld als andere inwoners van Noord-Macedonië. Ook hoeft Bulgarije de Macedonische taal niet te erkennen. In ruil daarvoor zal Bulgarije toestaan dat Noord-Macedonië toetredingsgesprekken met de EU voert. 68 van de 120 parlementsleden stemden voor het voorstel. Oppositieleden onthielden zich van stemming en verlieten de zaal.

Het parlement van Bulgarije ging vorige maand akkoord met de onderhandelingen tussen Brussel en Noord-Macedonië over toetreding van het Balkanland tot de EU, maar wilde in ruil daarvoor wel een aantal garanties. Naast de erkenning van de Bulgaarse minderheid, eiste het land ook dat de regering in Skopje werk maakt van een vriendschapsakkoord uit 2017 tussen Noord-Macedonië en Bulgarije waarin onder meer afspraken over samenwerking zijn gemaakt. Noord-Macedonië is al vele jaren kandidaat-lid van de EU, maar kreeg eerder geen toestemming om te beginnen aan de onderhandelingen voor toetreding. Sofia hield dit tegen omdat Noord-Macedonië de Bulgaarse minderheid niet goed zou behandelen. De druk op Bulgarije om zijn verzet tegen de gesprekken met Noord-Macedonië te staken, nam echter toe nadat de EU-leiders akkoord waren gegaan met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië.

Het opheffen van de blokkade leidde eerder tot grote protesten in Bulgarije. Deze protesten waren een belangrijke factor in de verloren vertrouwensstemming waardoor de Bulgaarse regering vorige maand viel. Ook in Noord-Macedonië wordt dagelijks geprotesteerd tegen het Franse voorstel. Demonstranten vinden het voorstel een bedreiging voor de Macedonische taal en identiteit.