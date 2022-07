Robotvoetballers in Bangkok

Tijdens de RoboCup 2022 hebben robotvoetballers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zaterdag in Thailand opnieuw de wereldtitel gepakt. Tech United won het Nederlandse onderonsje met een verpletterende 15-0 score van ASML Falcons uit Veldhoven. Het team uit Eindhoven had in de voorrondes ook al tegenover het team uit Veldhoven gestaan, maar verloor toen door een fout in de software. Alle problemen waren echter opgelost, waardoor de finale uitliep op een complete vernedering van de Falcons door Tech United. ‘Wij zijn als team heel trots dat we ondanks de sluiting van de universiteit door corona en de veranderingen in het team de robots toch hebben kunnen doorontwikkelen’, zegt Laura van Houtum van Tech United De robots zijn geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig en zijn de mensen slechts toeschouwer. De overwinning bij het robotvoetbal was voor de Eindhovenaren niet het enige succes. TU/e deed met de robot HERO ook mee aan een wedstrijd voor zorgrobots en won die van de Zuid-Koreaanse TidyBoy.