Expats ontvluchten Shanghai

Door de pandemie was de expatgemeenschap in China al uitgedund, maar de lockdown van Shanghai heeft een nieuwe leegloop in gang gezet. Die exodus zal de kosmopolitische stad veranderen: China verliest een belangrijke connectie met het buitenland.

Het was om drie uur ’s nachts dat Ralph Koppitz besefte dat het misschien tijd was om uit China te vertrekken. Shanghai was in lockdown, Koppitz en zijn gezin zaten net een week opgesloten in hun appartement, toen midden in de nacht drie mannen in witte pakken voor hun voordeur stonden. De hond begon te blaffen, Koppitz’ 13-jarige dochter werd wakker, ze wisten niet wat hun overkwam.

‘We waren geschokt, we dachten dat er iets gebeurd was en dat ze ons wilden meenemen naar een centrale quarantainepost’, zegt Koppitz aan de telefoon vanuit Shanghai. ‘Maar ze hadden gewoon instructies van het lokale buurtcomité gekregen dat we een antigeentest moesten doen. Dat moest nu, dat kon niet wachten tot zeven uur ’s ochtends. We dachten er a..

