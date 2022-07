Nederlander wil in Roemenië ouderwets ‘boeren’

In de bergen van Roemenië probeert de Nederlandse dierenarts Lars Veraart nog ‘ouderwets te boeren’. Hij heeft met eigen ogen gezien hoe agrariërs in West-Europa steeds stressvoller gingen leven en de biodiversiteit daar verdwijnt. ‘Het is niet alleen het stikstofprobleem. Alles heeft met alles te maken.’

Alunisu

Drie boeren staan onderaan de berg rustig te wachten op hun koeien. Het lijken net vaders, die bij de uitgang van een speeltuin staan te wachten totdat hun kinderen zijn uitgespeeld. Niet veel later sjokken een tiental koeien voor de boeren uit over de landweg richting het dorp om daar op de verschillende erven gemolken te worden.

De Nederlander Lars Veraart weet er alles van. Hij studeerde diergeneeskunde, werd veearts en werkte ruim vijftien jaar als veearts in West-Europa. In 2009 besloot hij samen met zijn vrouw het roer om te gooien. Ze verhuisden naar het dorpje Alunisu, op zo’n anderhalf uur rijden van Cluj-Napoca. Veraart was al wel vaker in Roemenië geweest en had ontdekt dat er daar nog ‘geboerd’ wordt zoals dat hon..

