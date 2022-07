Regeringscrisis in Italië, maar president accepteert ontslag Draghi niet – hoe gaat dit verder?

Rome

Premier Mario Draghi heeft donderdagavond zijn ontslag ingediend, omdat hij niet langer de steun geniet van coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging. Maar president Sergio Mattarella accepteert het ontslag niet en stuurt aan op een lijmpoging. Hoe moet het verder met de Italiaanse regering?

Wat wil Mario Draghi? Dat is de vraag die Rome na een dramatische donderdag bezighoudt. Er is geen meerderheid van nationale eenheid meer, constateerde de oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank, nadat de Vijfsterrenbeweging was weggelopen bij een vertrouwensstemming.

De woorden waarmee premier Draghi zijn poging tot ontslag donderdagavond toelichtte, lieten weinig ruimte voor een doorstart. Toch is dat de koers waarop president Sergio Mat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .