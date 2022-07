Hittegolf kan leiden tot record aan bosbranden

Veel Europese bossen staan in brand en het gevaar is nog lang niet geweken. De hittegolf in Zuid-Europa duurt voort. In combinatie met weinig neerslag betekent dit dat 2022 mogelijk het jaar met de meeste bosbranden ooit gemeten wordt.

Madrid

In grote delen van Europa breekt de temperatuur record na record, met vele bosbranden tot gevolg. In Portugal en Spanje kan het dit weekeinde 45 graden worden. Maar zelfs in het Verenigd Koninkrijk wordt mogelijk de 40 graden bereikt. Voor Zuid-Europa is dit al de tweede hittegolf dit jaar.

Nu al zijn er dit jaar in de EU ruim 1700 grote branden geregistreerd, waarbij ruim 340 hectare bos is verwoest. Normaal gesproken zijn er een stuk minder bosbranden, zo’n vierhonderd in deze tijd van het jaar. Het record uit 2017 van 1864 grote branden komt dichtbij en het bosbrandseizoen is nog lang niet afgelopen.

Voor de komende week schat de Europese klimaatdienst Copernicus de kans op brand extreem hoog in grote delen van de EU. Ook in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .