Poetin peinst er niet over om raketaanvallen op steden te staken

Het regent raketten op Oekraïense steden, ook ver weg van het front. De Russische president Vladimir Poetin geeft hiermee gevolg aan zijn dreigement om doelen te vernietigen die eerder niet werden aangevallen. Het einde is nog lang niet in zicht.

Een raket heeft een huis In Mykolajiv geraakt. ‘Geen land in de wereld vormt zo’n terroristisch gevaar als Rusland’, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. (beeld epa / Mikhail Palinchak)

Kyiv

‘Wij zullen onze conclusies trekken en al onze vernietigingsmiddelen, die we in overvloed hebben, gebruiken om die doelwitten aan te vallen die we nog niet hebben getroffen’, waarschuwde Poetin begin juni. Inmiddels wordt de lijst van onverhoedse Russische raketaanvallen op Oekraïense steden steeds langer.

De afgelopen vijf weken sloegen raketten in op flatgebouwen, winkelcentra, straten en pleinen in onder andere Kyiv, Krementsjoek, Mykolajiv, Serhiivka, Tsjasiv Jar en Vinnytsja. Alleen al in de tweede helft van juni, kort na Poetins dreigement, vuurde de Russische luchtmacht en marine 202 raketten af. Ter vergelijking: in de eerste weken van diezelfde maand werden met ‘slechts’ 120 raketten steden bestookt.

Himars-raketsysteemPoet..

