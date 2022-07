New York informeert inwoners over wat ze moeten doen bij nucleaire aanval

De nucleaire dreigementen uit Moskou nemen weer toe. Westerse regeringen beginnen zich zorgen te maken en New York gaf in een video inwoners een instructie ‘wat te doen als de Big One valt’. Westerse landen moeten gaan nadenken over ‘het ondenkbare’, stelt hoogleraar Richard Betts. Zo kan een escalatie voorkomen worden wanneer Rusland naar een kernwapen grijpt.

Instructievideo New York City - wat te doen in geval van een nucleaire aanval. (beeld new york city)

‘Er is dus een nucleaire aanval geweest. Vraag me niet hoe of waarom, het gaat erom dat The Big One is gevallen. Dus, wat moeten we nu doen?’

De video van het stadsbestuur van New York City begint zakelijk, maar gaat wel over het meest gevreesde scenario in de Oekraïneoorlog: een rechtstreekse, nucleaire confrontatie tussen Rusland en het Westen. De dreiging wordt door het stadsbestuur van New York zó series genomen dat begin deze week de video op de website van de Rampenbestrijdingsdienst werd gepresenteerd.

Daarin wordt vrijwel dezelfde informatie gegeven als in vergelijkbare filmpjes tijdens de Koude Oorlog: ga zo snel mogelijk naar binnen, ga weg van deuren en ramen, doe, als je buiten bent geweest, je kleren in een afgeslo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .