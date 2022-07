Na de stokslagen mag Raif nog Saoedi-Arabië niet uit

Op de dag dat de Amerikaanse president Joe Biden Saoedi-Arabië bezoekt, zal Ensaf Haidar op festival de Zwarte Cross aandacht vragen voor mensenrechtenschendingen door het Saoedische regime. Haar man is een bekende Saoedische blogger die tot duizend stokslagen was veroordeeld. Hij is nu vrij, maar aanraken kan ze hem niet.

Vragender

Na tien jaar wachten, kon ze eindelijk haar echtgenoot weer zien. Hij was misschien wat grijzer geworden, maar Ensaf Haidar vond hem nog net zo knap als vroeger, en liefst zou ze direct in zijn armen zijn gesprongen.

Maar dat kan niet. Raif Badawi, een van de bekenste dissidenten van Saoedi-Arabië, werd in maart weliswaar vrijgelaten uit de gevangenis, maar de komende tien jaar mag hij het land niet verlaten. Haidar zit met de kinderen in Canada, waar zij asiel kreeg nadat ze het koninkrijk halsoverkop was ontvlucht. ‘Het is dubbel’, vertelt Haidar met een zucht. ‘Ik was ongelofelijk blij, maar tegelijkertijd was het zo verdrietig. Daar was hij, mijn lieve Raif, maar ik kon alleen een scherm aanraken.’

Ensaf Haidar in 2015 met een fo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .