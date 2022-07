Draghi trekt stekker uit Italiaanse regering, president weigert ontslag

‘De meerderheid van nationale eenheid is er niet meer’, liet Draghi donderdagavond aan zijn kabinet weten, nadat de fractie van de Vijfsterrenbeweging ’s middags was weggelopen bij een vertrouwensstemming in de senaat. Eerder deze week kondigde de premier al aan dat hij in dat geval zou opstappen. ‘Ik heb er schoon genoeg van’, luidde een citaat dat dagblad Corriere della Sera maandag aan Draghi toeschreef, opgevangen in de Romeinse wandelgangen.

Tot ergernis van de premier probeerde de Vijfsterrenbeweging, die er in de peilingen dramatisch voorstaat, zich al weken te distantiëren de regering, maar tegelijkertijd durfde de partij ook geen harde breuk te forceren.

Donderdagmidda..

