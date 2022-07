Akkoord in zicht over export van Oekraïens graan via Odesa

Er is belangrijke vooruitgang geboekt bij de besprekingen over de export van graan via de haven van Odesa in Oekraïne. VN-chef Guterres toonde zich optimistisch. Als er een akkoord komt, zal veel afhangen van de logistieke, technische en militaire uitwerking van de details.

Amsterdam

Rusland en Oekraïne zijn een forse stap dichter bij overeenstemming over het herstellen van de Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee. Al na één gesprek, woensdag in Istanbul, klonken van alle kanten optimistische geluiden over de mogelijkheid van een akkoord, dat mede ondertekend zal worden door Turkije en de Verenigde Naties. Dat zou een verrassend snel succes zijn. Wekenlang, terwijl wereldwijd de zorgen over de voedselscrisis en graantekorten toenamen, gaf met name Rusland geen krimp. Oekraïne beschuldigt de Russen ervan de haven van het Oekraïense Odesa te blokkeren, maar Moskou zei steeds dat Oekraïne het graantransport onmogelijk maakt doordat het mijnen in zee heeft gelegd, uit vrees voor aanvallen door de Russische ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .