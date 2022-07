Kosovaren willen zonder visum door de EU reizen en zijn het wachten beu

Vanesa en Shpejtim Pefqeli, vader en dochter in het restaurant in Pristina

Pristina

‘Geen toegang voor EU-burgers zonder visum’, staat er in grote letters boven de ingang van het restaurant. ‘Het is een vorm van protest’, zegt eigenaar Shpejtim Pefqeli. ‘Om te laten zien dat we het niet eens zijn met de beslissingen van de EU-top afgelopen juni.’ Daar werd besloten dat Oekraïne en Moldavië kandidaat-lidstaat mochten worden. De meeste Kosovaren begrijpen dat en juichen het toe, maar tegelijkertijd voelen zij zich opnieuw in de steek gelaten. Al jaren komen ze, net als de andere landen op de Westelijke Balkan, geen stap verder in de richting van de EU.

Wat het meest steekt is de almaar uitblijvende visumliberalisatie. Daarom wil hij nu deze boodschap uitdragen. Zijn restaurant ligt pal tegenover het kantoor v..

