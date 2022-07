In Oekraïne oogsten boeren graan met gevaar voor eigen leven

De oogst van graan in Oekraïne ligt onder vuur: duizenden hectares landbouwgrond in de buurt van de frontlinies worden bestookt met Russische munitie. Toch betreden boeren met gevaar voor eigen leven hun velden, in een poging de rampzalige gevolgen van de verwachte voedselcrisis te verzachten.

Zelenodolsk

‘Pas je wel op dat je de sigaret in de auto uitdrukt?’, zegt Serhii Sokol (42) terwijl hij rechtsaf een hobbelig zandpad oprijdt. ‘Straks vliegt de gerst nog in brand als hij in het veld terecht komt.’ Met een zakdoek veegt hij het zweet van zijn voorhoofd. Zelfs door de stofwolken om de auto heen is de schittering van de goudgele twijgen gerst duidelijk zichtbaar, tegen een met schapenwolkjes gevulde blauwe lucht. In de verte danst de hitte aan de horizon. Het is bloedheet aan het zuidelijke front.



Vagif, een werknemer van Sokol, loopt door het puin van de voormalige graan opslag. - beeld Daphne Wesdorp

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De raket viel vroeg in de ochtend, de werknemers waren nog diep in slaap. Alleen de..

