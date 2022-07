De ChristenUnie en de SGP doen in Europa wat al langer in het vat zat: breken

Brussel

Bij de Europese verkiezingen in 1984 namen de SGP en het GPV en de RPF (beide opgegaan in de ChristenUnie) voor het eerst samen deel aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Eén zetel was het resultaat. Nu is na 38 jaar de samenwerking opgeblazen.

Echt verrassend is deze ontwikkeling niet. In de periode 2009-2019 konden CU-Europarlementariër Peter van Dalen en zijn SGP-collega Bas Belder al moeilijk door één deur. Belder nam regelmatig EU-kritischer standpunten in.

Na de Europese verkiezingen van 2019 werden de verschillen nog beter zichtbaar: Peter van Dalen en zijn nieuwe SGP-collega Bert-Jan Ruissen namen niet langer plaats in één Europese fractie. Van Dalen verhuisde naar de christendemocratische EVP, terwijl..

